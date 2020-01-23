Edward Snowden’ın olağanüstü hikayesi: Sistem Hatası

2013 yılında yirmi dokuz yaşında bir adam tüm dünyayı şoka uğrattı: Edward Snowden. Eski CIA ve NSA teknoloji ajanı Snowden, ABD hükümetinin ve istihbarat örgütlerinin sivil-suçlu ayırmaksızın tüm dünyayı gözetlediğini belgeleriyle açığa çıkardı. Bir kez olsun telefonla konuşan, bilgisayar başına oturan herkes risk altındaydı. Yasalar mahremiyetimizi korumuyordu. Büyük birader tepemizdeydi. Teknoloji şirketleri yaşamlarımızı bir ürüne çevirip istihbarat örgütlerine pazarlıyor, istihbarat örgütleri hiçbir gerekçe göstermeden tüm yaşantımızı kayıt altına alıyordu. Dünya, gerçeğe dönüşen distopyayla yüzleşmek zorundaydı.

SOLUK KESİCİ BİR MACERA

Aradan geçen altı yıldan sonra Edward Snowden ilk kez kendi yaşam öyküsünü, bu kitlesel gözetleme sisteminin kurulmasına nasıl yardımcı olduğunu ve gizli bilgileri ifşa etme sürecini açıklıyor. Sistem Hatası, Snowden'ın Beltway'deki çocukluk yıllarından CIA ve NSA'ye, ajanlıktan gerçeklerin kamuoyuna açıklanmasına ve sürgüne uzanan soluk kesici bir macera. Hakikati açıklamak için her şeyini feda etmeyi göze alan bir adamın öyküsü. Dijital çağın en çarpıcı ve klasikleşmeye aday biyografilerinden biri.

Kitabı Türkçe’ye Gökhan Arıkan çevirdi.