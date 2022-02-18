Efeler kitap dostu kent oldu, Kılıçdaroğlu kutladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde çocuklar ve gençlere kitap okuma, internet ve bilgisayar olanağı sunan 4’üncü Kitap Kafe açıldı. Kitap Kafelerin açılışı için bir mesaj gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ sözünün hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Latif SANSÜR

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Efeler'de ‘Marka Kent' yaratma amacıyla hayata geçirilen Kitap Kafe'lerin 4'üncüsü açıldı. Kütüphanelerin yanında bilgisayar, ücretsiz internet, rahat çalışma olanağı bulunan Kitap Kafe'lerde, gençler ve çocuklar tüm olanaklardan yararlanabilecek. Düzenlenen açılış törenine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, Tunceli Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“HEM BİLGİ HEM DE FİKİR SAHİBİ OLMALARINI İSTİYORUZ”

Gelecek neslin bilgiyle donanmış nesiller olması için gerekli mekânları ve şartları oluşturmaları gerektiğini belirten Efeler Belediye Başkanı Atay, “Bu törenle Kitap Kafelerimizin 4'üncüsünü açıyoruz. Gelecekte ülkemizi yönetecek olan çocuklarımızın bilgili olmalarını istiyoruz. Rahmetli Uğur Mumcu'nun dediği gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmalarını istemiyoruz. Bilgi sahibi olup fikir sahibi olmalarını istiyoruz. Ama onlara da bu olanağı sağlayacak mekânlar yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU BAŞKAN ATAY'I KUTLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4'üncü Kitap Kafe'nin açılışı için bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' sözünü kendilerine rehber edinen belediyemizi ve Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ı yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.