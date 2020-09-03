Efelerin Kurtuluş Savaşı anıları kitap oldu

Aydın'ın Efeler ilçe Belediye Başkanı Fatih Atay, Kurtuluş Savaşı'na katılan Aydınlı Efelerle yapılan söyleşilerin yer aldığı “Efelerden Haber” kitabının tanıtımını Efeler Kent Belleği ve Araştırma Merkezi'nde yaptı.

Eğitimci yazar Kemal Özkaynak'ın 1940'lı yıllarda Kurtuluş Savaşına katılan Efelerle yaptığı söyleşilerle oluşan kitabı Ahmet Zeki Muslu'nun hazırladığını söyleyen Başkan Atay, eserin ortaokul ve lise de görev yapan sosyal bilgiler, tarih ve edebiyat öğretmenlerine, ayrıca Türkiye'deki üniversitelerin tarih bölüm başkanlıklarına gönderileceğini söyledi.

“VEFA BORCUMUZU BİR PARÇA ÖDEMEYE ÇALIŞTIK”

Atay, Kurtuluş Savaşında kahramanca mücadele eden Efelere vefa borçlarını bir parça olsun ödemeye çalıştıklarını belirterek “Kemal Özkaynak'ın o dönemde hayatta olan, Kurtuluş Savaşı'na katılan Aydınlı Efelerle yapmış olduğu söyleşilerin düzenlenerek hazırlandığı ‘Efelerden Haber' isimli eser bizim geçmişimize ışık tutuyor. Bu toprakları yeniden yurt yapan efelerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu bir parça olsun ödemeye çalıştık. Umarım geniş kitlelere ulaşır, öğretmen, öğrenci ve araştırmacılar için güzel bir kaynak olur. Bize böyle bir eser bıraktığı için rahmetli Kemal Özkaynak'a minnettarız” dedi.