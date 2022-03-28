Efes Antik Kent’te bulunmuştu… İlk kez sergileniyor

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan 2 bin 200 yıllık mermerden stel (levha), ilk kez sergilenmeye başladı. Eser üzerinde ana tanrıça Kybele ve aslanları bulunuyor.

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İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’12 Ay, 12 Sergi’ projesiyle müze envanterine kayıtlı olup daha önce sergiye çıkarılmamış eserler ziyaretçilerle buluşturulmaya başlandı.

Bu ay düzenlenen sergide, Efes Antik Kenti’ndeki 2 bin 200 yıllık stel yer aldı. Kabartma tekniğiyle işlenen ve ilk kez sergilenen eserin üzerinde ana tanrıça Kybele, 2 aslan ve 2 kişinin tasviri bulunuyor.

Sergilenen eserlerle ilgili bilgi veren İzmir Müze Müdürü Cengiz Topal, “Kybele, bir Anadolu tanrıçası. Bolluğu, bereketi ve dağları sembolize eder. Daha çok dağlarda rastlanır. Bereket ve bolluğu arttırsın diye kayalık alanlara konur. Mermer malzemeden yapılmış 2 bin 200 yıllık bir eser. Kabartma tekniğiyle işlenen, 30 santimetre ene ve 40 santimetre boya sahip olan eserin üzerinde ana tanrıça Kybele ve aslanları bulunuyor” dedi. (DHA)