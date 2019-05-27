Efsane grup Boney M, Kemer’de konser verdi

Reggae, disco, eurodisco, R&B ve pop rock tarzlarında söyledikleri şarkılarla 80’li yıllardan bu yana çok sayıda hayran kitlesine sahip olan Boney M grubu, Kemer’e bağlı Beldibi Mahallesi’n bulunan bir otelde sahneye çıktı. Solist Liz Mitchell Pemberton, Carol Grey, Kerry Ann Bobooram ve Toni Ashcroft’tan oluşan Boney M konserinde ‘Rasputin’, ‘Dady Cool’, ‘Ma Baker’, ‘Felicidad’ ve ‘Reivers of Babylon’ gibi unutulmaz şarkıları seslendirdi. Konseri izleyen yerli ve yabancı turistler şarkılara eşlik ederken yerlerinde duramadı. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde eğlence doruk noktasına ulaşırken, izleyiciler hayranlıkla takip ettikleri Boney M grubunu program sonunda dakikalarca alkışladı.

