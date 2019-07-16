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Efsane heavy metal grubu Manowar 20 Temmuz’da İstanbul’da
Efsane heavy metal grubu Manowar 20 Temmuz’da İstanbul’da
Dünyaca ünlü heavy metal grubu Manowar, 'The Final Battle' turnesi kapsamında 20 Temmuz´da İstanbul´da konser verecek.
Kültür Sanat 16 Temmuz 2019 - 10:19

1980’de kurulan, çıkardığı albümler ve klasikleşmiş şarkılarıyla heavy metalin efsane grupları arasına giren Manowar, “The Final Battle” turnesi kapsamında 20 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak. Manowar konserde, hit parçalarından oluşacak bir setlist ile sahne alacak.

“ONUR DUYUYORUZ”

Grubun kurucusu ve basçısı Joey DeMaio, İstanbul’da verecekleri konseri iple çektiklerini ifade ederek, “Manowar’ın Türk hayranları yıllar boyunca tutkularını ve bağlılıklarını tüm dünyaya gösterdiler. Manowar olarak bundan onur duyuyoruz. Türkiye’deki Manowar hayranlarıyla paylaşacağımız bu unutulmaz metal deneyimini iple çekiyoruz” dedi.
(DHA)

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