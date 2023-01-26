Efsane müzik grubu Yardbirds’ten Top Topham hayatını kaybetti

Yardbirds gitaristi Anthony (Top) Topham, Jeff Beck'in ölümünden sadece iki hafta sonra 75 yaşında hayatını kaybetti. Top Topham da Jeff Beck gibi Yardbirds'te yer almıştı.

Sozcu.com.tr

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The Yardbirds’ün kurucu gitaristi Anthony (Top) Topham, grupta kendisinin yerine geçen Jeff Beck’in ölümünden sadece iki hafta sonra 75 yaşında hayatını kaybetti. Topham’ın temsilcisi, müzisyenin bir süredir demansla mücadele ettiğini ve pazartesi günü ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini söyledi.

Mayıs 1963’te Londra’da The Yardbirds’ü kuran Topham, ticari atılımlarından önce gruptan ayrıldı ve yerine Eric Clapton, ardından Jeff Beck ve son olarak Jimmy Page geçti.

Topham, o dönemde yaptığı açıklamalarda grup blues müziğinden uzaklaştığı için kararından pişman olmadığını söyledi: “O zamanlar sadece 15 yaşındaydım, diğerlerinden üç ya da dört yaş küçüktüm ve haftada beş ya da altı gece müzik yapmak için dışarı çıkmamın hiçbir yolu yoktu. Daha sonra da ilgilendiğim blues müziğinden uzaklaştıkları için ayrıldığıma pişman olmadım.”

Topham; Christine McVie, Duster Bennett ve Fleetwood Mac’in kurucusu Peter Green için gitar çalmaya devam etti. Ayrıca 2000’li yıllarda ara sıra Yardbirds ile de performans sergiledi ve 2013-2015 yılları arasında bir kez daha grubun üyesi oldu.

Topham, gruptan ayrıldığında bir yandan da iç mimar olarak çalıştı.

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