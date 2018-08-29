Efsane müzisyenler Baksı Müzesi’nde konser verdi

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Baksı Müzesi, Şair Zihni Sanat Alanı adını taşıyan amfi tiyatrosu ile Bayburt'ta konserlere ev sahipliği yapmaya başladı. Bayburt'ta Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın bireysel düşü olarak 2000 yılında boy veren Baksı Müzesi, şimdi notalarla izleyicilerine sesleniyor. Bayburt'un yetiştirdiği ve şiirleri ile özel ilgiyi hak eden sanatçı Şair Zihni'nin adını taşıyan amfi tiyatro 28 Ağustos Salı günü Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri ile açıldı. Bayburt'un havasını sanatla bezeyen Baksı Müzesi'nin yaz aylarında hayata geçirdiği farklı proje ve etkinlikler sadece yöre halkının değil, çevre illerden İstanbul'dan ve Anadolu'nun dört bir köşesinden gelen sanatseverlerin yoğun ilgisini görüyor.

İLK KAYITLARI İLE BAYBURT TÜRKÜLERİ

Müzeye yeni katılan amfi tiyatro biçimindeki 500 kişilik Şair Zihni Sanat Alanı ilk konserde tamamen doldu. Çoruh Vadisi'ne hakim bir konumda bulunan mekanın yanındaki tepeye taşan seyircilerin sayısı bin 500'ü buldu. Konserde Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu özel bir seçki ile Bayburtlularla bir araya geldi. Konser ile eş zamanlı olarak Baksı Müzesi tarafından yapılan özel arşiv çalışması ‘İlk Kayıtları ile Bayburt Türküleri' isimli albüm de Kalan Müzik'ten yayınlandı.