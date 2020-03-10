Efsane nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre efsane mi, evsane mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘efsane’dir. Efsane mi, evsane mi ? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...