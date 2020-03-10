Efsane nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre efsane mi, evsane mi?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘efsane'dir.
EFSANE NE DEMEK:
1- Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence.
2- Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb.
3- Olağanüstü bir başarı elde etmiş kimse, kurum vb.
EFSANE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin efsane mi, evsane mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı efsane şeklinde olmalıdır.
evsane (Yanlış kullanım)
efsane (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Anlattıkları tam bir şehir efsanesi.”