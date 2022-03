Efsane oyuncu Alain Delon’un kararı şoke etti: Ötenazi istiyor

İkonik Fransız aktör Alain Delon, hayatına son vermek için ötenaziye başvurmaya karar verdiğini açıkladı. Oyuncu, oğlu Anthony Delon'dan da süreçte kendisine destek olmasını istedi.

İkonik Fransız aktör Alain Delon, yakın zamanda ötenaziye başvurmaya karar verdi. 86 yaşındaki Delon, sağlık durumunun kötüleştiğini ve artık eskisi gibi olmadığını açıkladı. Bu yüzden de herhangi bir hastalığa yakalanmadan kendi isteğiyle ölmek istediğini belirtti.

Efsanevi oyuncu, RTL’ye verdiği bir röportajda, oğlu Anthony Delon’dan bu konuda sonuna kadar kendisine eşlik etmesini istese de oğlunun bunu reddettiğini sözlerine ekledi. Delon, son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı ve 2019 yılında felç geçirdi. Oyuncu, şu anda ötenazi prosedürünün yasal ve izinli olduğu İsviçre’de yaşıyor.

Ötenazi, acıyı hafifletmek için kasıtlı olarak hayatına son verme uygulaması. Bazı ülkelerde bu işleme izin verilirken bazılarında ise yasak.

Delon, kariyerine 1950’lerde başladı ve Our Story, In the Bright Sun, Asterix at the Olympics ve daha pek çok filmde rol aldı. Ayrıca 1985 César En İyi Erkek Oyuncu Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı. 1991 yılında Fransa’nın Onur Lejyonu’nu aldı. 45. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Onursal Altın Ayı ödülünü kazandı. Ayrıca Cannes Film Festivali’nde Onursal Altın Palmiye aldı.

