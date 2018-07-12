Efsane piyanist David Helfgott, Türkiye’ye geliyor

Dünyanın en önemli piyanistlerinden olan, hayatı Oscar ödüllü 'Shine' filmi ile beyazperdeye aktarılan David Helfgott, 9 Kasım'da İstanbul'da...

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Helfgott, Volkswagen Arena’da 360 derecelik sahne deneyimiyle dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Helfgott, dünyada sayılı piyanistin çaldığı, olağanüstü bir konsantrasyon ve beceri gerektiren, Rachmaninov'un 3. Piyano Konçertosu'nu, ilk kez her yönden benzersiz bir görüş açısı sağlayan 360 derecelik sahneye taşıyacak.

Çift piyano ile gerçekleşecek konserde Helfgott’a, genç yaşına rağmen büyük başarılar elde etmiş, Limelight’ın ’30 Yaştan Küçük 30 Muhteşem Müzisyen’ listesinde yer alan Vietnam asıllı Avustralyalı piyanist Hoang Pham eşlik edecek.

PARMAKLARIN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANSI

Hayatını piyanoya adayan, bu uğurda ciddi rahatsızlık geçiren, piyano gördüğü her an hemen tuşlara yönelen büyük piyanist Helfgott, bambaşka bir boyutta Rachmaninov çalarken, dinleyiciler de farklı boyutlarda kendisini izleyip, parmakların olağanüstü performansını seyredecekler.