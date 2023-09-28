Efsane şarkıların söz yazarı 16 kıtalık Atatürk şiiri yazdı

‘Aşığım Sana’, ‘Saatler Mi Durmuş’ gibi çok sayıda efsane şarkının söz yazarı olan gazeteci, bestekar ve söz yazarı Tunç Kemal, yeni şiir kitabıyla okuyucuyla buluşacak.

Hande ZEYREK

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ir süredir Fransa'da yaşayan Tunç Kemal'in 4. kitabı olan “Şiirce” adlı eserinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı 16 kıtalık şiir öne çıkıyor. Bugüne kadar 100'ün üzerinde bestelenmiş şiiri olan Kemal, kendisini “Ben bir Atatürk aşığıyım. Hayranı olduğum Atatürk'ün ilkeleri devrimleri ışığında yazdığım şiirlerim insan ve kardeşlik odaklı. Bağımsızlıktan, özgürlükten, hak ve adaletten yana bir vatandaşım” sözleriyle tanımlıyor.

32 yeni şiirin yer aldığı kitabı önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak olan Kemal, artık eskisi gibi sanat müziği şarkıları yapılmadığından da yakındı.