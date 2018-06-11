Efsane virtüöz Joe Satriani Türkiye’ye geliyor
İstanbul Blue Night, BKM organizasyonuyla düzenlediği 2018 yazının ilk konserine 27 Temmuz'da dünyanın en saygın gitar virtüözlerinden Joe Satriani'yle başlıyor. Mart 2018'de çıkardığı yeni albümü ‘Beyond the Supernova’nın ardından çıktığı dünya turnesi kapsamında, 27 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne almaya hazırlanan Satriani'nin konukları ise Pentagram olacak.
Satriani konserinin hemen ardından İstanbul Blue Night KüçükÇiftlik Park'ta; Ağustos ayında efsanevi Oasis grubunun kurucusu ve solisti Liam Galliger ile İngiliz alternatif rock grubu Starsailor'ı, Eylül'de ise Imagine Dragons'ı BKM organizasyonuyla ağırlayacak.