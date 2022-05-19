Efsanevi gitarist, 73 yaşında hayatını kaybetti

Iggy Pop'un meşhur şarkısı The Passenger dahil şarkılara yazdığı klasik riffler ile öne çıkan David Bowie ve Iggy Pop gibi pek çok ünlü isimle birlikte çalışmış gitarist Ricky Gardiner hayatını kaybetti. Gardiner, Parkinson hastasıydı.

Sozcu.com.tr

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David Bowie’nin Low ve Iggy Pop’un Lust for Life albümlerinin klasik rifflerine imza atan gitarist Ricky Gardiner, 73 yaşında öldü. Yapımcı Tony Visconti, Gardiner’in eşinin kendisine haber verdiğini söyleyerek haberi sosyal medyadan duyurdu.

1948’de Edinburgh’de doğan Gardiner’in ilk büyük grubu, 1969’da kurulan prog rock grubu Beggars Opera’ydı. Ertesi yıl Act One ile başlayarak, Avrupa’da, özellikle Almanya’da bir kült favori haline gelen grupla altı albüm kaydetti.

Tony Visconti’nin solo albümü Inventory’de gitar çalmaya davet edildi ve Visconti, David Bowie’nin Low – Bowie’sinde performans sergilemesini önerdi ve ardından onu 1977’de Paris yakınlarındaki bir şatoda kayıtlara katılmaya davet etti.

Gardiner’ın kızı da Twitter’da paylaşım yaparak hayranlarına ölüm haberini duyurdu.

Iggy Pop albümü Lust for Life’da şarkı sözü yazarlığıyla katkıda bulundu.

Iggy Pop, Gardiner’a övgüde bulundu ve şunları yazdı: “Sevgili Ricky, sevimli, sevimli adam, tulumlarının içinde gömleksiz, gitar çalan en iyi adam.”

Gardiner baba oldu ve Bowie ve Pop ile turneye devam etmedi. Kendi stüdyosunu kurdu ve dijital prodüksiyon olanaklarını keşfetmeye başladı. Eşi Virginia Scott da dahil olmak üzere işbirlikçileriyle albümler çıkardı.

1998’de kendisine elektrosensitivite teşhisi kondu, bu da elektronik cihazların yakınındayken kendisini iyi hissetmemesine neden oldu. Ev stüdyosunu hastalığa uyum sağlamak için yeniden düzenlemek zorunda kaldı.

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