Efsanevi müzisyen sigarayı bıraktığı için çok mutlu

Dünyaca ünlü müzisyen Keith Richards, sigarayı bıraktığı iki yılın ardından kendini hiç olmadığı kadar zinde hissettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rolling Stones’un 60. yıl dönümü turnesine hazırlanan 78 yaşındaki müzisyen, tam 55 yıldır sigara içiyordu ancak geçen yılki ABD turnesinden önce bıraktı. İngiliz gitarist, sağlıksız alışkanlığını bıraktıktan sonra, provalarda nasıl hissettiğini anlattı.

“CİĞERLERİMDE VE SESİMDE HAVA VAR”

The Mirror’a konuşan müzisyen, “Turne için prova yapmaya başlayana kadar hiçbir şeyi fark etmemiştim. Ama çalışmaya başladığımda ciğerlerimde ve sesimde daha fazla hava olduğunu gördüm. Kendimi oldukça zinde ve iyi hissediyorum” dedi.

Hem çılgın yaşamı hem de yoğun içki, uyuşturucu ve sigara kullanmasıyla tanınan Keith Richards’ın bu açıklaması ise hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

Ünlü rock grubu Rolling Stones, 1 Haziran’da Madrid’de başlayacak 14 günlük Avrupa turnesini duyurmuştu. Davulcuları Charlie Watts’ın geçen sene 80 yaşında vefat etmesinden bu yana ilk konserleri olacak.

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