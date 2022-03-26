Efsanevi yönetmen Coppola, Putin’e seslendi: “O deli ya da dengesiz değil”

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birinci ayına yaklaşırken sanat dünyasından birçok isim ve kuruluş da bu savaşı kınadıklarını açıklamaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir tepki de ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'dan geldi.

Sozcu.com.tr

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Cuma günü ABD’de gerçekleşen Publicists Guild ödül töreninin yemeğinde konuşan efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola, Queens’te geçen çocukluğunun dünya görüşünü nasıl etkilediğini anlattı.

Ömür Boyu Başarı Ödülü’nü kabul etmek için sahneye çıkan 82 yaşındaki Oscar ödüllü yönetmen, “Çocukken nasıl yaşadığımdan bahsedeceğim çünkü birçok biçimlendirici şey oldu” dedi.

“The Godfather” serisiyle bilinen Coppola, Queens’te Polonyalı, Ermeni ve Rus ailelerle dolu, çok çeşitli bir mahallede büyümenin nasıl bir şey olduğunu kısaca özetledi ve bunun onu dünya vatandaşı yaparak görüşlerini şekillendirdiğini öne sürdü.

“BİRİ ONA DUR DERSE, O DURUR”

Çocukluğunu, bir ay önce Rus kuvvetlerinin Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaşla ilişkilendiren Coppola, “Kalbim Ukraynalı Amerikalıların sevgisiyle dolu. Bugün dünyanın bu absürt gerçekliğinde olanlar kalbimi kırıyor ve bunun hakkında konuşamam” diye ekledi.

Bununla birlikte, açıklamalarına devam ederek savaş için basit bir çözüm önerdi… “Ne konuştuğumu biliyorum. Eğer bir kelime söylenseydi, bu, ‘dur’ anlamına gelen bir kelime olacaktı. NATO ve Rus kuvvetleri arasındaki fark 25 kattan daha fazladır. İnanın bana, Putin, deli ya da dengesiz bir insan değil. O hesap yapan bir insan ve eğer biri ona ciddi şekilde ‘dur’ derse, o durur.”

Coppola sözlerini, “Amerikalı olmak, global bir vatandaş olmaktır ki biz buyuz. Bütün dünyanın bunu bilmesini sağlayın” diyerek tamamladı.

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