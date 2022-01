Efsanevi yönetmen Peter Bogdanovich hayatını kaybetti

Son Gösteri (The Last Picture Show), Ay Beyazdır (Paper Moon) ve Aşka Vakit Yok (What's Up) gibi filmleri geride bırakan yönetmen ve oyuncu Peter Bogdanovich 82 yaşında evinde hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yönetmen olarak son uzun metrajlı filmi She’s Funny That Way’i 2014’te çeken Bogdanovich, Get Shorty dizisinde ve son olarak Willie and Me filminde rol aldı. Ayrıca The Sopranos’ta Tony Soprano’nun psikoloğu Dr. Melfi’nin terapisti olan Dr. Elliot Kupferberg rolüyle ünlüydü.

Bogdanovich’in ölüm haberi üzerine hayranları, ünlü yönetmeni sosyal medyada andı. Bir hayranı “Peter Bogdanovich’in muazzam yetenekleri ve film tarihi konusundaki ansiklopedik bilgisi hepimize bir armağandı. Bir efsaneye RIP” şeklinde tweet atarken bir başkası da “Peter Bogdanovich’in ölümüyle, Hollywood’un kalan son efsanelerinden biri de gitti” yazdı.

The Godfather’ın yönetmeni Francis Ford Coppola, Bogdanovich’in ölüm haberiyle yıkıldığını söyledi: “Sonsuza kadar mutluluk içinde uyusun, sonsuza kadar alkışlarımızın heyecanını yaşasın.”

Pan’ın Labirenti’nin yönetmeni Guillermo del Toro da tweet atarak efsane yönetmeni andı: “Sinema şampiyonuydu… Tek başına röportajlar yaptı ve kendi kuşağındaki neredeyse herkesten daha fazla klasik film yapımcısının yaşamlarını ve çalışmalarını kutsadı.”

PETER BOGDANOVICH KİMDİR?

1939 doğumlu Bogdanovich, küçük yaşlardan itibaren sinemayla ilgilenmeye başlar. 12 ile 30 yaşları arasında izlediği her filmin kaydını küçük bir incelemeyle birlikte not almaya başlar. Ardından oyunculuk okuluna gider, tiyatro ve televizyonda küçük roller almaya başlar.

1970’lerin New Hollywood’u ile eş anlamlı hale gelir. 1971 yapımı gençlik draması The Last Picture Show, ona en iyi yönetmen dahil sekiz Oscar adaylığı kazandırır. Bir Teksas kasabasında geçen film, Jeff Bridges ve Cybill Shepherd gibi yükselen yıldızlardan oluşan bir kadroya sahiptir.

Bogdanovich ayrıca küçük ekranda rol alır ve HBO’nun The Sopranos’unda psikoterapist rolünde seyirci karşısına çıkar.

İlginizi Çekebilir Betty White'ın ölüm nedeni ortaya çıktı, güçlendirici aşı iddiaları asılsız çıktı