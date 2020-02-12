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Ege 14 Şubat’ta aşk rüzgarı estirecek
Ege 14 Şubat’ta aşk rüzgarı estirecek
Aşk şarkılarının güçlü ismi başarılı sanatçı Ege, 14 Şubat Cuma gecesi sevenleriyle buluşacak.
Kültür Sanat 12 Şubat 2020 - 15:31

90’ların efsane isimlerinden başarılı müzisyen Ege, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İstanbul Su Merdum Hotel – Sakine Hanım Köşkü'nde olacak.

Güçlü sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla 14 Şubat gecesi İstanbullu sevenleriyle bir araya gelmeye hazırlanan sanatçı, gece için özel bir repertuvar oluşturduğunu ayrıca bazı sürprizlerinin olacağını da belirtti.

YENİ ALBÜM YOLDA

Tüm Türkiye'de konserlerine devam eden sanatçı Ege, yeni bir proje albüm çalışması için bir süredir Paris'teydi, çok yakında albüm ile ilgili tüm detayları paylaşacağının da müjdesini verdi.

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