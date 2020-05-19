Ege 19 Mayıs’ı ‘Bornova Marşı’ ile kutladı

Başarılı müzisyen Ege, Mustafa Kemal Atatürk&#8217;ün Kurtuluş Savaşı&#8217;nı başlatmak için Samsun&#8217;a ayak bastığı 19 Mayıs&#8217;ı Bornova Marşı ile kutladı.. İşte, o marş&#8230;. . İLGİLİ HABERÖzdemir Asaf&#039;ın ilk kez ortaya çıkan &#039;Atatürk&#039; şiiri. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/ege-19-mayisi-bornova-marsi-ile-kutladi","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/ege-19-mayisi-bornova-marsi-ile-kutladi","pageType":"yazi","pageIdentifier":5823839,"pageCategory1":"hayat","pageCategory2":"Ku00fcltu00fcr Sanat","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Ege 19 Mayu0131s&#8217;u0131 &#8216;Bornova Maru015fu0131&#8217; ile kutladu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5823839,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/ege-19-mayisi-bornova-marsi-ile-kutladi/","headline":"Ege 19 Mayu0131s&#8217;u0131 &#8216;Bornova Maru015fu0131&#8217; ile kutladu0131","articleBody":"","articleSection":"Ku00fcltu00fcr Sanat","keywords":"["Atat\\u00fcrk","Mustafa Kemal","Mustafa Kemal Atat\\u00fcrk","Samsun","Sanat"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/19/iecrop/ege_16_9_1526632419_16_9_1589889704.jpg","author":"Sercan MERu0130u00c7","dateCreated":"2020-05-19 15:02:09","datePublished":"2020-05-19 15:02:09","dateModified":"2020-05-19 15:02:09","info":"{"seo_news":"false"}"});