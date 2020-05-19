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Ege 19 Mayıs’ı ‘Bornova Marşı’ ile kutladı
Ege 19 Mayıs’ı ‘Bornova Marşı’ ile kutladı
Başarılı müzisyen Ege, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Bornova Marşı ile kutladı.
Kültür Sanat 19 Mayıs 2020 - 15:02

Başarılı müzisyen Ege, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs’ı Bornova Marşı ile kutladı.

İşte, o marş…

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