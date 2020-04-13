Ege’den ev kadınları için anlamlı çağrı

Sanatçı Ege, Instagram sayfasından paylaştığı video ile ev kadınlarına maaş bağlanması için bir kampanya başlattı.

Başarılı sanatçı Ege, karantina günlerinde Instagram üzerinden sevenleriyle buluşmayı ihmal etmiyor. Bu süreçte ev kadınlarını da unutmayan Ege, anlamlı bir kampanya için çağrıda bulundu.

‘EV KADINLARINA MAAŞ BAĞLANSIN’

“Uzun süredir hepimiz evlerdeyiz ve bu süreç bazı konuların üzerinde daha çok durmamız gerektiğinin altını çizdi… İş hayatımızda çok yorulduğumuzu sanıyoruz ama aslında bütün enerjimizi evden alıyoruz… Eve geliyoruz yemeğimiz hazır, bulaşığımız yıkanıyor, çamaşırımız yıkanıyor. Bu yüzden sağlıklı bir ekonomi ve sağlıklı bir ev için, ev kadınlarına maaş bağlansın…” açıklamasını yapan sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kampanyayı duyurdu. İşte kampanyanın linki; http:// chng.it/HxLvZLkd.