Ege’den ‘Sen Var Ya’ şarkısına klip

“İsyan” albümünde yer alan “Sen Var Ya” şarkısına sürpriz bir klip hazırlayan Ege, bugün müzikseverlerle buluşturdu.

Söz ve müziği sanatçının kendisine ait olan şarkının klibi, birçok farklı çiftin görüntüsüyle oluşturuldu.

‘AŞKIN RUHA NE KADAR İYİ GELDİĞİNİ VURGULADIK’

Ege kliple ilgili; “Aşk, parmak izi gibi herkeste bambaşkadır, bambaşka duygular yaratır, ve bambaşka şekillerde ifade edilir. Biz bu klibi hazırlarken aşkın, sevmenin, sevilmenin insan ruhuna ne kadar iyi geldiğini vurgulamak istedik… Aslında, ‘Sen Var Ya' şarkısı da bunu anlatıyor zaten…” dedi.