Egemen Erdoğan yeni tekli

Alternatif rock tınılarıyla bezeli müzikal çalışmalarında yenilikçi tavrıyla dikkat çeken Egemen Erdoğan, ikinci teklisi Geç Olmuş’u dinleyicilerle buluşturdu.

Egemen Erdoğan, müziğin dijital mecralardaki serüveninde Myspace zamanlarından beri yer alıyor. Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl yine OnAir Sahne'den yayınladığı ‘Hayat Kazansın' isimli şarkısı yayımlandığı günden bu yana Spotify başta olmak üzere tüm dijital mecralarda hatırı sayılır bir beğeni elde etti.

Egemen Erdoğan, solo müzik çalışmalarının yanında kısa ve uzun metrajlı filmler ile dizilere de müzik yaparak devam ediyor.