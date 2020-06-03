Ege’nin iki yakası bir arada

Ege’nin iki yakası bir arada

Bugüne kadar Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Ayşegül Aldinç, İrem Derici gibi pek çok sanatçıyla besteci, söz yazarı, piyanist ve aranjör olarak çalışan Erkin Arslan, ilk kez Fide ile Yunanca bir şarkı seslendiriyor.

2006'dan beri Yunanistan`da yaşayan ve Mimis Plessas, Maria Farantouri, George Dalaras, Ara Dinkjian gibi değerli isimlerle

yorumcu, söz yazarı ve besteci olarak pek çok albüme imza atan Fide ise ilk kez bir Türk sanatçıyla düet yapıyor.

Erkin Arslan ve Fide'nin duru ve sakin vokal performansı ile hem Türk hem Yunan dinleyicisine aynı anda hitap ettiği “Kalp / Ores Ores (Zaman Zaman)” şarkısının klip yönetmenliği Osman Moustafa`ya, görüntü yönetmenliği ise Cem Balaban`a ait.