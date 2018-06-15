Eğlenceni kendin seç! Ajanda 2. Bölüm yayında! (Etkinlik takvimi)

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“Eğlenceni kendin seç” sloganıyla haftanın en dikkat çekici etkinliklerini barındıran programda yok yok. Tiyatro, konser ve festival gibi etkinliklerle ilgili bilgilerin verildiği Ajanda’nın bu haftaki bölümünde Ramazan Bayramı’na da özel etkinlikler var.

Gülşen 15 Haziran Cuma 21:00 – Jade Beach Club Aydın

Adrenalina 15 Haziran Cuma 21:45 – Chapito Antalya

Mahmut Orhan 15 Haziran Cuma 22:30 – Hann Event Hall Muğla

Murat Uncuoğlu Dj set 15 Haziran Cuma 23:00 – Nena Sahne Fethiye Muğla

Can Gox 16 Haziran Cumartesi 21:00 – The Roxx Pub – Antalya

Mabel Matiz 16 Haziran Cumartesi 21:00 – Jade Beach Club Aydın

Berkay 16 Haziran Cumartesi 23:00 – Jolly Joker Alaçatı İzmir

İlyas Yalçıntaş 17 Haziran Pazar 21:30 – Beyrut Performance İstanbul

Claptone 17 Haziran Pazar 22:30 – Hann Event Hall Muğla

Joko’nun Doğum Günü 18 Haziran Pazartesi 20:30 – Moda Sahnesi İstanbul

İyi seyirler…