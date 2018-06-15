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Eğlenceni kendin seç! Ajanda 2. Bölüm yayında! (Etkinlik takvimi)
Sözcü TV'nin programı Ajanda bu haftaki etkinlikleriyle karşınızda. Selen Akgün'ün hazırlayıp sunduğu programda haftanın öne çıkan etkinliklerini bulabilirsiniz
Kültür Sanat 15 Haziran 2018 - 14:02

“Eğlenceni kendin seç” sloganıyla haftanın en dikkat çekici etkinliklerini barındıran programda yok yok. Tiyatro, konser ve festival gibi etkinliklerle ilgili bilgilerin verildiği Ajanda’nın bu haftaki bölümünde Ramazan Bayramı’na da özel etkinlikler var.

Gülşen 15 Haziran Cuma 21:00 – Jade Beach Club Aydın
Adrenalina 15 Haziran Cuma 21:45 – Chapito Antalya
Mahmut Orhan 15 Haziran Cuma 22:30 – Hann Event Hall Muğla
Murat Uncuoğlu Dj set 15 Haziran Cuma 23:00 – Nena Sahne Fethiye Muğla
Can Gox 16 Haziran Cumartesi 21:00 – The Roxx Pub – Antalya
Mabel Matiz 16 Haziran Cumartesi 21:00 – Jade Beach Club Aydın
Berkay 16 Haziran Cumartesi 23:00 – Jolly Joker Alaçatı İzmir
İlyas Yalçıntaş 17 Haziran Pazar 21:30 – Beyrut Performance İstanbul
Claptone 17 Haziran Pazar 22:30 – Hann Event Hall  Muğla
Joko’nun Doğum Günü 18 Haziran Pazartesi 20:30 – Moda Sahnesi İstanbul

İyi seyirler…

Son güncelleme: 14:35 - 15.06.2018
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