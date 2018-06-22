Eğlenceni kendin seç! Ajanda 3. Bölüm yayında! (Etkinlik takvimi)

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

“Eğlenceni kendin seç” sloganıyla haftanın en dikkat çekici etkinliklerini barındıran programda yok yok. Tiyatro, konser ve festival gibi etkinliklerle ilgili bilgilerin verildiği Ajanda’nın bu haftaki bölümünde Türkiye’nin güzel festivallerinden biri de yer alıyor.