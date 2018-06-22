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Eğlenceni kendin seç! Ajanda 3. Bölüm yayında! (Etkinlik takvimi)
Sözcü TV'nin programı Ajanda bu haftaki etkinlikleriyle karşınızda. Selen Akgün'ün hazırlayıp sunduğu programda haftanın öne çıkan etkinliklerini bulabilirsiniz
Kültür Sanat 22 Haziran 2018 - 10:46

“Eğlenceni kendin seç” sloganıyla haftanın en dikkat çekici etkinliklerini barındıran programda yok yok. Tiyatro, konser ve festival gibi etkinliklerle ilgili bilgilerin verildiği Ajanda’nın bu haftaki bölümünde Türkiye’nin güzel festivallerinden biri de yer alıyor.


Küçükçiftlik Bahçe sunar Duman – Son Feci Bisiklet 23 Haziran 14:30 – Küçükçiftlik Park İstanbul
Rita Ora 23 Haziran 20:00 – Regnum Carya Golf and Spa Resort Antalya
Yıldız Tilbe 23 Haziran 23:00 Jolly Joker Alaçatı İzmir
Chill-Out Festival 23 Haziran 12:00 Kemer Country Club İstanbul

Son güncelleme: 11:00 - 22.06.2018
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