Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Eğlenceni kendin seç! Ajanda 4. Bölüm yayında! (Etkinlik takvimi)
Sözcü TV'nin programı Ajanda bu haftaki etkinlikleriyle karşınızda. Selen Akgün'ün hazırlayıp sunduğu programda haftanın öne çıkan etkinliklerini bulabilirsiniz
Kültür Sanat 28 Haziran 2018 - 10:41

“Eğlenceni kendin seç” sloganıyla haftanın en dikkat çekici etkinliklerini barındıran programda yok yok. Tiyatro, konser ve festival gibi etkinliklerle ilgili bilgilerin verildiği Ajanda’nın bu haftaki bölümünde içinizi ısıtacak konserler var…

Selen Gülün ‘Kadınlar Matinesi’ 29 Haziran Cuma 19:00 – Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi / İstanbul
Yeni Türkü 29 Haziran Cuma 22:00 – Sanat Performance Açıkhava Sahnesi / İstanbul
Teoman 29 Haziran Cuma 23:00 – Jolly Joker Alaçatı / İzmir
Manga 29 Haziran Cuma 22:30 – Dorock XL / İstanbul
Ümit Besen & Pamela 29 Haziran Cuma 22:30 – Moda Kayıkhane Sahnesi / İstanbul
Gökhan Türkmen 30 Haziran Cumartesi 22:00 – Beyrut Performance / İstanbul
Edis 30 Haziran Cumartesi 19:00 – Winner İncek / Ankara

Son güncelleme: 10:52 - 28.06.2018
Etiketler