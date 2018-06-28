Eğlenceni kendin seç! Ajanda 4. Bölüm yayında! (Etkinlik takvimi)

Sözcü TV'nin programı Ajanda bu haftaki etkinlikleriyle karşınızda. Selen Akgün'ün hazırlayıp sunduğu programda haftanın öne çıkan etkinliklerini bulabilirsiniz
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“Eğlenceni kendin seç” sloganıyla haftanın en dikkat çekici etkinliklerini barındıran programda yok yok. Tiyatro, konser ve festival gibi etkinliklerle ilgili bilgilerin verildiği Ajanda’nın bu haftaki bölümünde içinizi ısıtacak konserler var…
Son güncelleme: 10:52 - 28.06.2018