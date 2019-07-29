Egzoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre egzoz mu, eksoz mu, egzost mu, egzos mu? szcu0

Egzoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre egzoz mu, eksoz mu, egzost mu, egzos mu? szcu0

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘egzoz’dur. Egzoz mu, eksoz mu, egzost mu, egzos mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...