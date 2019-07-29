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Egzoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre egzoz mu, eksoz mu, egzost mu, egzos mu? szcu0
Egzoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre egzoz mu, eksoz mu, egzost mu, egzos mu? szcu0
Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘egzoz’dur. Egzoz mu, eksoz mu, egzost mu, egzos mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 29 Temmuz 2019 - 13:20

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘egzoz'dur.

EGZOZ NE DEMEK:

1- İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazı.

2- Bu gazın boşaltılması.

3- Bu gazın atılmasını sağlayan düzen.

4- Susturucu.

EGZOZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “egzoz mu, eksoz mu, egzost mu ya da egzos mu” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı egzoz şeklinde olmalıdır.

egzos (Yanlış kullanım)
egzost (Yanlış kullanım)
eksoz (Yanlış kullanım)
egzoz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Arabasının egzozundan siyah dumanlar yükseliyordu.”

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