Ekmeğini taştan çıkarıyor

İngilizce öğretmeni Mihriban Menteş'in (32) hikayesi Hatay Dörtyol'da üç çocuklu bir ailede başladı. Resim sanatına hep ilgiliydi. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gitmeyi düşünse de ailesini İngilizce Öğretmenliği'ne bile zor ikna etti. Hem okudu hem İngilizce dersi verdi. Aynı bölümde eşi Çağrı Menteş ile tanıştı. 2013'te evlenip İstanbul'a yerleşen Menteş çiftinin oğulları Muhammed Ali (8) dünyaya geldi. Mihriban Menteş, o zaman 4 yaşında olan oğluna etkinlik yaptırırken kendisi de resimlerini taş üstüne çizip boyamaya başladı. Taşları tuval gibi kullanarak sanat eseri çıkaran Menteş resmi bir daha bırakmadı.

TİCARİ AMACIM YOKTU

Sosyal medyadan taşları yayınlayan çift aradıkları fırsatı yakaladı. “Ticari bir amacım yoktu” diyen Menteş, taşları el emeği ürünlerin satıldığı uluslararası bir internet pazarında satışa sundu. İlk siparişi Amerika'dan geldiğinde büyük heyecan yaşadığını anlatan Menteş, “Bu taşlarla ne yapacağımı henüz bilemezken dünyanın bir ucunda alıcıyla buluşması beni çok heyecanlandırdı. Türkiye'yi dünyada taşlarımla temsil etmeye başlamıştım. Taşlarım, Almanya, İngiltere'den de alıcı buldu. Bu ülkenin taşını yurt dışına ihracat ediyorum. Ülkeye bu şekilde dolar ve döviz gidişini sağlıyorum” dedi.

BU YAPTIĞIMI HER KADIN BAŞARABİLİR

Taşları genelilkle memleketi Hatay'dan getirdiğini söyleyen Mihriban Menteş tatile giden yakınlarının da deniz kenarından kendisi için taş topladığını söyledi. Menteş, “Bunu her kadın başarabilir. Benim tek avantajım İngilizce bilmemdi. Şimdi tek isteğim oğlumun ülkesine faydalı, uluslararası başarılara imza atacak bir birey olması” diye konuştu.