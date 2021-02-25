Ekonomiden sanata siyasetten spora yolculuk

Reşit Ömer Kükner'den Hayatım ve Galatasaray… Tarsus Amerikan Koleji'nden olan yazar, yaşadıklarını, tanıklıklarını anlatıyor: “Çok güzel bir hayatım oldu. Şimdiye dek. Çocukluğum, gençliğim ve bugüne kadar olan yaşadıklarımı anlatmak istedim. Dünyanın en güzel takımı olan Galatasaray'a âşık oldum henüz bebekken. Hayat karşıma daima çoğunlukla iyi insanlar çıkardı. Mutlu geçen bir yaşam kesiti hepsi (…) Artık iki hayalim var. İlki bir gün Galatasaray'ın Şampiyonlar Lig'ini kazanması, diğeri de çok param olursa Lübnan'a yerleşmiş Midyatlı bir ailenin kızı, bana göre dünyanın en güzel sesi Feyruz'a, “Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın” şarkısını büyük bir orkestra eşliğinde Arapça söyletebilmek.”

Ekonomiden sanata, siyasetten spora bir yolculuk… (KDY Yayıncılık)