Ekrem İmamoğlu açıkladı! “Başkanlığı dile getiren ilk kişi Zülfü Livaneli’ydi”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zülfü Livaneli için "Önce İnsan Olmak" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İmamoğlu, kendisinin belediye başkanlığını ilk dile getiren kişinin Livaneli olduğunu açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, Tuhaf Dergi Temmuz sayısı için Zülfü Livaneli’yi yazdı. “Önce İnsan Olmak” başlıklı yazıda üniversitedeki ilk yıllarında Zülfü Livaneli'nin şarkılarının kendisini çok etkilediğini anlatan İmamoğlu, bir de anısını paylaştı. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde klasik müzik günleri için Livaneli’yi ağırladıkları anımsatarak, “O gece milletin huzurunda, ‘Ekrem İmamoğlu bir gün umarım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur' dedi. Bunu dile getiren ilk kişiydi. Tabii benim yüzüm kızardı, mahcup oldum. Livaneli'nin bu hedefi o günden koyması, bize böyle bir ışık tutması, benim için inanılmaz değerliydi” dedi.

‘GİZLİ KAHRAMANLARDAN’

Livaneli'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin gizli kahramanı olduğunu da dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına davet edilişim sürecinde kendisinin de önerilerine başvuruyordum. Bana moral verdi, tavsiyeleri oldu. Bu sürecin en gizli kahramanlarından biri olduğunu içtenlikle söyleyebilirim.”