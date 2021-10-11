Ekrem İmamoğlu duyurdu: Fakir Baykurt’un adını yaşatacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fakir Baykurt'un ölüm yıl dönümünde yaptığı duyuruda, "Ömrünü eşitsiz koşullardaki çocukların eğitimine adamış çok değerli yazarımızın ismini Avcılar Yeşilkent Fakir Baykurt Kütüphanemizde yaşatacağız" açıklamasında bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yazar Fakir Baykurt'un adını Avcılar'daki kütüphanede yaşatacak.

Gelişmeyi Fakir Baykurt'un vefat yıl dönümünde sosyal medya hesabından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün yazar Fakir Baykurt'un vefat yıl dönümü. Ömrünü eşitsiz koşullardaki çocukların eğitimine adamış çok değerli yazarımızın ismini Avcılar Yeşilkent Fakir Baykurt Kütüphanemizde yaşatacağız. Çok yakında açıyoruz” dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise, “Fakir Baykurt ömrü boyunca yoksul Anadolu'nun hikayesini anlattı, onların aydınlanmasına ömrünü verdi. Bugün ölüm yıl dönümü. İBB Fakir Baykurt Halk Kütüphanesi İstanbul'un en dezavantajlı semtlerinden Avcılar Yeşilkent'te gençlerin kullanıma hazır. Çok yakında açılıyor” açıklamasında bulundu.