Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım’a ev sahipliği yapacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Edebiyatı’nın iki usta kalemi Nazım Hikmet ile Ahmet Ümit’i beyaz perdede buluşturan “Merhaba Güzel Vatanım” filminin galasına ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, kurucusu olduğu Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı'nın yapımcılığını üstlendiği, yakın dönem Türk sinemasına damga vurmaya hazırlanan projenin ilk gösterimi için özel bir gece düzenleyecek. Senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı, yönetmenliğini usta belgeselci Cengiz Özkarabekir'in üstlendiği filmin galası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek. Her fırsatta Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'e olan hayranlığını dile getiren Başkan İmamoğlu, Türkiye'nin iki önemli değerini aynı projede görme fırsatı elde edecek. Sanat, siyaset ve medya dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek filmin galası 25 Ekim'de saat 19:30'da başlayacak.



Başkan İmamoğlu, dünya şairimiz Nazım Hikmet ile son dönem Türk romancılığının önde gelen isimlerinden Ahmet Ümit'in gerçek hayat hikayelerinden yola çıkan projeye olan ilgisini 29 Haziran'da filmin setini ziyaret edip, yönetmen koltuğuna oturarak gösterdi. Son dönemin en heyecan uyandıran yapımları arasında gösterilen film, birbirinden yetenekli oyuncular bir araya getirecek. Nazım Hikmet'e Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit'i de genç oyuncu Serkan Altıntaş canlandıracak. Yaklaşık 150 kişiyi yan rollerde izleyeceğimiz yapımda Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt, Edis Atiker, Enes Kava gibi usta ve genç isimler de rol alacak.



Merhaba Güzel Vatanım, izleyenlere ülke tarihinden önemli kesitler sunacak. Yazarların zorlu serüvenlerinin en dramatik yanları gösterilirken, sanat ve edebiyatın kurtarıcı gücü vurgulanacak. Hayat kısa, sanat uzun sloganını benimseyen film, iki genç insanın, yaşadıkları çağın etkisiyle nasıl birer edebiyatçıya dönüştüklerini irdeleyecek. 1 Kasım'da tüm Türkiye'de seyirciyle buluşacak projenin müziklerinde Cem Erman'ın imzası bulunuyor.