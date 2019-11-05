Ekrem İmamoğlu TÜYAP Kitap ve Sanat Fuarı’nı oğlu Semih ile birlikte gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oğlu Semih ile birlikte 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile 29. İstanbul Sanat Fuarı'nı gezdi. 2 Kasım’da açılışını yaptığı fuarı, yoğun ilgiden dolayı gezemeyen İmamoğlu, önce 29. İstanbul Sanat Fuarı'ndaki galerileri gezen İmamoğlu, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı, gençler ve çocukların izdihama varan ilgisi altında dolaştı.

İmamoğlu, duygularını da kendisine sevgi gösterilerinde bulunan çocukların arasında dile getirdi: “Kitabı seven herkes, dünyaya faydalı iş yapar. Umarım bütün çocuklara, bütün gençlere bol bol kitap okutacak ortamlar yaratırız. Bu, benim önceliklerimden birisi. Onların sevgisi, beni daha da çok motive ediyor. Umuyorum, güzel gençlere layık oluruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu; fuardaki galeriler, sanatçılar ve eserleri hakkında TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Ümit İyem'den bilgiler aldı. Türk resim sanatının en önemli sanatçılarından Nuri İyem'im oğlu olan Ümit İyem, İmamoğlu'na detaylı bilgiler verdi. Galerilerinde bulunan sanatçılarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, fuarla ilgili görüşlerini, şu sözlerle dile getirdi: “İple çektiğim, çok canlı bir şekilde resimle tanıştığım bir fuar burası. Yıllar sonra Beylikdüzü'ne gelmesi tabii beni çok daha mutlu etti. Sanatla burada buluşmaya can atıyorum. Kitap kadar heyecan duyuyorum. Burası çok yaratıcı, çok farklı yerlerden sanatçıların, genç sanatçıların, duayen sanatçıların eserlerinin birleştiği bir yer. Özel bazı galerilerin kendi ülkelerinin daha doğrusu koleksiyonlarını burada insanlara aktardığı bir yer. Yani insan, ne bileyim, moral buluyor. Bu tür yerlerde gezmek, yaratıcı insanların eserlerini görmek, hissetmek, onlarla aynı şehirde yaşadığını hissetmek bile insana değer katan bir şey. O bakımdan, seneye hem kitap fuarının hem sanat fuarının daha çok yanında olma hususunda biz neler yapabiliriz diye mutlaka kurumumuzun böyle bir ana sorusu olacak. Sanat fuarını bütün İstanbulluların gezmesini isterim.”



ÇOCUKLARIN ARASINDA HEYECANLANDI

Daha sonra kitap fuarının bulunduğu alana geçmek isteyen İmamoğlu'nun etrafı bir anda hemen her yaştan çocuklar ve gençler tarafından kuşatıldı. İmamoğlu'nu gören ve turnikelerden geçmek için bekleyen gençler de “Ekrem Başkan” tezahüratıyla İBB Başkanı'na sevgi gösterisinde bulundu. Kendisini yüzlerce genç arasında bulan İmamoğlu, kitap stantlarını da bu şekilde dolaştı. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, eşlik ettiği İmamoğlu'na fuarla ve kitaplarla ilgili bilgiler verdi. Semih ile birlikte zorlukla da olsa stantları dolaşan İmamoğlu, bir yandan kendisi ve oğlu için kitap alışverişini yaparken, diğer yandan da etrafındaki gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu, duygularını da çocukların arasında dile getirdi. Heyecanlı olduğu gözlenen İmamoğlu, “Kitap fuarı… Yani ne diyeyim ben! Çok güzel gençler, çocuklar… Onların arasında insan heyecan duyuyor. Onlar da seviyor değil mi fuarı? Kitap sevilmez mi? Kitabı seven herkes, dünyaya faydalı iş yapar. Umarım bütün çocuklara, bütün gençlere bol bol kitap okutacak ortamlar yaratırız. Bu, benim önceliklerimden birisi. Onların sevgisi, beni daha da çok motive ediyor. Umuyorum, güzel gençlere layık oluruz” ifadelerini kullandı.

