Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: Tüm canları bu festivale davet ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi, üç günlük festivalle yad edecek.

45 USTA SANATÇI İSTANBULLUYLA BULUŞACAK

30 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali”nde 45 usta sanatçı İstanbullularla buluşacak.

KILIÇDAROĞLU DA KATILIYOR

Kurum tarihinde ilk kez kapsamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, festivalin ikinci gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak.

Söyleşilerin, atölyelerin, çocuk etkinliklerinin, panellerin ve daha pek çok programın hazırlandığı etkinlik serilerinin üç günlük etkinlik programında şu sanatçılar yer alıyor:

* Arif Sağ, Musa Eroğlu, Moğollar, Cengiz Özkan, Yeni Türkü, Tolga Sağ, Ender Balkır, Kardeş Türküler, Muharrem Temiz, Fuat Saka, Sadık Gürbüz, Dertli Divani, Şevval Sam, Gülcihan Koç, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Mikail Aslan, Grup Abdal, Cem Adrian, Özlem Taner, Nilüfer Sarıtaş, Metin-Kemal Kahraman, Ali Rıza-Hüseyin Albayrak, Özlem Taner, İhsan Er, Tayyar Erdem, Volkan Kaplan, Cem Erdost İleri, Erkan Tekçi, Gülseven Medar, Hüseyin Korkankorkmaz, Ayfer Vardar, Gani Pekşen, Yılmaz Çelik, Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Peyda Yurtsever, Ali Kaya Arı, Özge Çam, Cem Doğan, Mahir Kutlutürk, Hüseyin Beydilli, Özgür Polat ve Serdar Kemal.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

İstanbulluların davetli olduğu etkinlikler kapsamında belgesel film gösterimleri yapılacak. Festivale özel olarak hazırlanmış video-ışık gösterileri gerçekleştirilecek. Alanında uzman araştırmacı ve yazarların katılımıyla paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Çocuklar için atölye çalışmaları yapılacak.

İMAMOĞLU: KALP KALBE, GÖNÜL GÖNÜLE OLACAĞIZ

İBB Başkanı İmamoğlu da kameralar karşısına geçerek, “Tüm canları bu festivale davet ediyorum” dedi. İmamoğlu, şöyle konuştu:

* UNESCO Hacı Bektaş Veli yılında, göz bebeğimiz İstanbul'da büyük bir Hacı Bektaş Veli festivali yapmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz.

* İstanbul'un bu kapsamda yapılmış ilk Hacı Bektaş Veli etkinliğinde kalp kalbe, gönül gönüle olacağız.