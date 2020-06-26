Ekrem İmamoğlu’ndan tablo eleştirilerine yanıt: “Maneviyatımı ölçecek bir para miktarı yok”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra’daki müzayedede Fatih Sultan Mehmet’in orijinal tablosunun 770 bin sterline alınmasını “israf” olarak eleştirenlere yanıt verdi. İmamoğlu, “Sosyal konut üretme misyonu olan KİPTAŞ'tan birçok diziye birkaç sene önce 13-14 milyon lira paralar ödendi. Hukuken hiçbir sorun gözükmüyor ama vicdanen çok sorunlu işler var. Onun için o işlerin yanında bizim yaptığımız israfın adını bile anamazlar. Benim maneviyatımın değerini ölçecek bir para miktarı yok” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 13 Haziran'da temeli atılan Silivri 4. Etap konutlarının hak sahiplerini belirlemek üzere online düzenlenen kura çekimi törenine katıldı. Törenin ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İmamoğlu, önemli açıklamalar yaptı. Londra'daki müzayedede İBB tarafından satın alınan orijinal Fatih Sultan Mehmet tablosu hakkında, “İstanbul'u bize hediye eden büyük padişahın güzel bir eserinin İstanbul'a kazandırılması tüylerimi diken diken eden bir sevinç kaynağı” dedi.

“İLK ÖNCE SARAÇHANE'DE SERGİLENMEK İSTİYORUM”

Tablonun nasıl ve nerede sergileneceği konusunda da bilgi veren İmamoğlu, tabloyu ilk etapta Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında sergilemek istediğini dile getirerek tablonun kalıcı olarak sergileneceği yerle ilgili tek başına karar veremeyeceğini, bu konuda çalışma yapılacağını belirtti.

İmamoğlu “Bu işin uzmanları ile İstanbul'un mülki amirinden, valisinden, birçok insana kadar herkesin fikirlerini alarak en iyi şekilde kalıcı sergilenmesini sağlayacağız. İlk etapta benim gönlümden geçen İBB Saraçhane'de insanların yoğun bir ziyaretle onu görme zevkini elde edebilecekleri bir modelle sergilemek. Ama bu benim şahsi arzum. Bunu uzmanlarla ve kamuoyu ile paylaşarak bu eserin kalıcı sergilenmesi konusunda ne yapabileceğimizi tartışacağız. Bu, benim tek başıma verebileceğim bir karar değil” dedi.

KİPTAŞ, DİZİLERE MİLYONLAR ÖDEDİ

İmamoğlu, tablonun fiyatını yüksek bulup israf eleştirisi yapanlara ise, “Benim maneviyatımın değerini ölçecek bir para miktarı yok. Çok değerli, ülkemize ait olduğunu hissettiğim, bu şehirde olmasını gerekli olduğunu bildiğim bir eserin dünya çapındaki bir müzayededeki satışına katıldık ve aldık. Dolayısıyla bu bir israf değildir” yanıtını verdi.

Şu an sosyal konut üretme misyonu ile kurulan KİPTAŞ'ta olduklarını hatırlatan İmamoğlu, “Bu kurumdan birçok diziye birkaç sene önce 13-14 milyon lira paralar ödendi. Baktığınızda hukuken hiçbir sorun gözükmüyor ama vicdanen çok sorunlu işler var. Onun için o işlerin yanında bizim yaptığımız israfın adını bile anamazlar. Ama ben manen gurur duyuyorum. Maneviyatımın parayla ölçülecek tarafı yok” ifadesinde bulundu.