Eksantrik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eksantrik mi, egzantrik mi, egsantrik mi ekzantrik mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘eksantrik'tir.
EKSANTRİK NE DEMEK:
1- Dış merkezli.
2- Ayrıksı.
3- sıfat, mecaz Ayrıksı.
EKSANTRİK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin eksantrik mi, egzantrik mi, egsantrik mi ekzantrik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eksantrik şeklinde olmalıdır.
egzantrik (Yanlış kullanım)
ekzantrik (Yanlış kullanım)
egsantrik (Yanlış kullanım)
eksantrik (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Eksantrik kişiliği herkesin kendisine mesafeli olmasına neden oluyordu.”