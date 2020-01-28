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Eksantrik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eksantrik mi, egzantrik mi, egsantrik mi ekzantrik mi?
Eksantrik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eksantrik mi, egzantrik mi, egsantrik mi ekzantrik mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘eksantrik’tir. Eksantrik mi, egzantrik mi, egsantrik mi ekzantrik mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 28 Ocak 2020 - 10:38

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘eksantrik'tir.

EKSANTRİK NE DEMEK:

1- Dış merkezli.

2- Ayrıksı.

3- sıfat, mecaz Ayrıksı.

EKSANTRİK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin eksantrik mi, egzantrik mi, egsantrik mi ekzantrik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eksantrik şeklinde olmalıdır.

egzantrik (Yanlış kullanım)
ekzantrik (Yanlış kullanım)
egsantrik (Yanlış kullanım)
eksantrik (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Eksantrik kişiliği herkesin kendisine mesafeli olmasına neden oluyordu.”

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Son güncelleme: 10:39 - 28.01.2020
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