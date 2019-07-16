El âlem nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘el âlem’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘el âlem'dir.
EL ALEM NE DEMEK: Herkes, yabancılar
EL ALEM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “el âlem, elâlem” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı el âlem şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
elâlem (Yanlış kullanım)
el âlem (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“El âlem ne der diye sorun etmekten bıktım artık!”