El âlem nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘el âlem’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

El âlem nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘el âlem’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘el âlem’dir. El âlem mi, elâlem mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘el âlem'dir.

EL ALEM NE DEMEK: Herkes, yabancılar

EL ALEM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “el âlem, elâlem” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı el âlem şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

elâlem (Yanlış kullanım)

el âlem (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“El âlem ne der diye sorun etmekten bıktım artık!”