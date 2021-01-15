‘El etek öpenler unutuldu, bizler sanık olduk’

Gazeteci-yazar Emin Çölaşan'ın 1983 yılında “24 Ocak Bir Dönemin Perde Arkası” adlı kitabıyla başlayan serüveni, bugün 26. kitaba ulaştı.

Çölaşan'ın yıllar içinde, “Önce İnsanım Sonra Gazeteci, Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi, Tarihe Düşülen Notlar, Turgut Nereden Koşuyor, Muhteşem İkili, Her Kuşun Eti Yenmez” adlı onlarca kitabı yayınlandı. 40 yıllık meslek hayatında her zaman haksızlıklara, yolsuzluklara, adam kayırmaya ve nice olumsuzluklara karşı çıkan, yazdığı binlerce yazıda kalemini hep mağdurlardan yana kullanan Çölaşan, hakkında açılan tiraji-komik bir davadan hapse mahkum edildi ve şimdi o da “Mağdur” oldu.

SÖZCÜ Gazetesi yazarı Emin Çölaşan, “Sanık-Suç-Hüküm” adlı 26. kitabının konusunu 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası aldığı FETÖ davasına ayırdı. Hakkında “Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla açılan soruşturmada önce takipsizlik kararı verildi. Aradan 4 gün geçince bu karar kaldırıldı ve dava açıldı. Çölaşan bu süreci şöyle anlattı:

‘MAHKEMELİK BİLE OLDUM'

“O dört gün içinde ne oldu da karar 180 derece değişti? Hayatımda ilk kez ağır cezalık oldum. Meslek hayatım boyunca hep yazdığım yazılardan dolayı ve genellikle ‘Hakaret' iddiasıyla davalık oldum. Başka bir suç iddiasıyla üzerime çamur sıçratamadılar. Ama bu son olay, rüyamda görsem inanmayacağım bir durum oldu. Emin Çölaşan ile FETÖ'yü yan yana getirdiler ki ben, 16 yıl önce FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran yazılar yazmaya başlamışım. Hepsi arşivlerde duruyor. Bu örgüte herkes ‘Cemaat' derken ‘Hocaefendi' diye övgüler dizerken, ben nasıl karanlık işlerle uğraştıklarını yazmışım. O yazılarımdan dolayı bu adamlarla mahkemelik de oldum, hepsinden beraat ettim. Şimdi ise ‘Aman hocam seni çok özledik gel kavuşalım' diyenler, birlikte açılış yapanlar, el etek öpenler, olimpiyat düzenleyenler unutuldu, biz FETÖ'cü olduk. Dosyamız şimdi Yargıtay aşamasında, bekleyip göreceğiz.''

‘BU KİTAP BİR ARŞİVDİR'

Emin Çölaşan'ın SÖZCÜ Kitabevi'nden çıkan yeni kitabı, ünlü gazetecinin “Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla 3 yıl, 6 ay, 15 gün hapisle cezalandırılmasını konu alıyor. Çölaşan “Hakkımızda tek bir somut delil ortaya konulamadı. Kitaba geçmişte bu örgüt hakkında yazdığım yazılardan bazılarını, suçlamaları ve savunmalarımızı ekledik ki, her şey daha iyi anlaşılsın” diyor.

Kitabın önsözünde de şu ifadeler yer alıyor: “Yazarımız Emin Çölaşan hakkında 2018 yılında FETÖ soruşturması açılmış ve bu soruşturma toplumun her kesiminden büyük bir tepki görmüştü. Emin Çölaşan Türkiye'nin en karanlık yıllarında, bugün cemaatin tezgahladığı operasyonlar olduğu bilinen Ergenekon, Balyoz, Oda TV kumpaslarına karşı yazdığı yüzlerce yazıyla bu kumpasların ve bu örgütün karşısında durmuştur. Ona dokunanın yandığı, ‘Hoca Efendi' denilerek önünde el pençe divan durulup itibar gördüğü günlerde, Fetullah Gülen ve onun örgütü hakkında yazdığı yazılarla örgütün iç yüzünü ortaya koymuştur. Yazdığı yazılar nedeniyle Fetullah Gülen ve örgütü tarafından defalarca dava edilmiştir. Bu kitap, Türkiye'nin en karanlık kumpas yıllarında, FETÖ terör örgütünün en güçlü olduğu, kimsenin haklarında yazmaya cesaret edemediği yıllarda (2009-2013) Emin Çölaşan'ın Fetullah Gülen ve örgütü hakkında yazdığı yazıların yalnızca bir bölümünden ibarettir. Bu kitap, kamuoyunun 15 Temmuz kalkışma girişimi sonrası öğrendiği birçok gerçeğin, aslında Emin Çölaşan tarafından yıllar önce yazıldığının kanıtıdır. Bu kitap gelecek nesillere ihanetle savaşın nasıl yapıldığını gösteren, gücün karşısında boyun eğmeden gerçeklerin nasıl ortaya koyulduğunu anlatan ve Türkiye'nin karanlık yıllarında neler yaşandığını gösteren bir arşivdir.''