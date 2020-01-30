Elazığ için perde açacak

Salih Coşkun'un yazıp yönettiği ve başrolünde Volkan Sümbül'ün yer aldığı “Yedi – VII”, 11-20-25 Şubat tarihlerinde saat 20:30'da Gayrettepe KATS Sahne'de Elazığ için seyirci ile buluşacak.

İki kişilik oyun “Yedi-VII” iki küçük çocuğu olan, karısını seven, işi gücü yerinde, iyi okullarda okumuş, şehrin ortasında yüksek bir rezidansta oturan kentli, sağlıklı ve orta yaşlı bir adamın bir sabah uyandığında çaresizlikle karşı karşıya gelmesini anlatıyor. Erkan Altuni'nin hikâyesinde kibir, kıskançlık, öfke, şehvet, oburluk, tembellik ve açgözlülük mevcut.

“Yedi-VII”nin yardımcı yönetmenliği ve dış seslerini Serkan Kıranta, müzik-ışık-tasarım ve uygulamasını Hakan Özkan ve Gökay Demirbilek, dekor ve afiş tasarımını Dome Asya, fotoğrafçılığını Fatih Doğan, Fulya Doğankara üstlendi.