Elçin Sangu 164 yaşında genç ve güzel bir vampir oldu

Elçin Sangu, internette yayınlanacak olan Türkiye'nin ilk vampir dizisi 'Yaşamayanlar'da Mia rolünü canlandıracak. Güzel oyuncu rolüyle ilgili, "Yaşayamayanlar projesinin yapılacağını duyduğumda ajansım aracılığıyla iletişime geçip 'Merhaba Ben Mia' diyerek gittim. Çünkü yıllardır fantastik bir iş yapmak istiyordum" dedi.

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Başarılı oyuncu Elçin Sangu, çekimleri geçtiğimiz aylarda sona eren BluTV'nin merakla beklenen vampir dizisi ‘Yaşamayanlar’da ‘Mia’ karakterine hayat verdi. 164 yaşında genç bir vampir olan Mia'nın kendisini vampire dönüştüren Dimitri'yi öldürüp yeniden insan olabilme amacıyla İstanbul'a gelişiyle başlayan diziye katılmak için kendisinin devreye girdiğini anlatan Sangu, “Ajansım aracılığıyla iletişime geçip ‘Merhaba Ben Mia’ diyerek gittim. Çünkü yıllardır fantastik bir iş yapmak istiyordum, özellikle vampir hikayelerine bayıldığım için hiç şüphesiz tam benim yapmak isteyeceğim şeydi ve projeye dahil olan ilk karakter ben oldum” dedi.



‘CESARETİ TAKDİR EDİLECEK’

Yaşamayanlar’ın bir ilki gerçekleştirdiğini ve bu nedenle risk de taşıdığını anlatan Sangu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce yapılmamış olması sebebiyle riskleri de vardı ama hiç düşünmedim, çünkü bence önemli olan yeni şeyler denemekten korkmamak ve tüm olabilecek tepkilere rağmen cesur eylemler ve işlere adım atabilmek… Bu işin başarısından çok cesareti takdir edilecek. Bu proje için en başından beri düşüncem; biz yapalım ve alternatif işler çoğalsın, daha iyileri de yapılsın, geleceğe umutla bakalım.”