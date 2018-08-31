Elektriği ve suyu kesilen Metin Zakoğlu, oyununu bahçede oynadı

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Tiyatro sanatçısı Metin Zakoğlu‘nun Kadıköy Çiftehavuzlar’da “Evde Tiyatro” performanslarını sergilediği bina kentsel dönüşüme girdi. Binada oturan bazı isimler, yıkımla ilgili “yürütmeyi durdurma kararı” istemiyle mahkemeye başvurdu. Zakoğlu, bu süre zarfında evde de tiyatro oyunu sergilemeye devam etti.

“30 KİŞİYLE KARANLIKTA OYNADIM”

Zakoğlu, dün akşam oyun oynarken, evin elektriği ve suyu kesildi. Zakoğlu, bunun üzerine oyunu bahçeye taşıdı. sozcu.com.tr‘ye konuşan Zakoğlu, “Dönüşümle ilgili yürütmeyi durdurma kararı açtık. Birkaç gün içerisinde bu yönde bir karar alınmasını bekliyoruz. Ancak Kadıköy Belediyesi bunu dinlemiyor. Dün akşam 30 izleyiciyle karanlıkta oynadım. Dışarıdaki oyunumu da engellemeye çalıştılar, ancak komşular da destek olunca bir şey yapamadılar. 27 daire hala oturuyor. Evlerini satmak istemeyen insanlar var. Yaşlı insanlar var, merdivenlerini çıkamıyorlar” dedi. Bu akşam da protestolarını bahçede oynayacakları oyunla gerçekleştirmeyi planlayan Zakoğlu, “Her şeye rağmen komşuların da desteği ile hikayelerimi karanlıkta anlatmaya devam edeceğim. Mahkeme kararını beklemeden rantsal dönüşüm adına bahçedeki anıt ağaçları taşıyanları ve caddenin tek tiyatrosunu yıkma kararı alan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu protesto ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Kadıköy Belediyesi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Caddebostan Mahallesi, 18 Mart sokak, 1150 ada 80 parselde bulunan, 9/1-2 numaralı bitişik nizam 2 blokla ilgili olarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında yapılan riskli yapı tespiti neticesinde, ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde yasal sürelere ilişkin tebligatlar kat maliklerine gönderilmiştir. ‘Riskli yapı' raporu bulunan bina için 60 günlük tahliye ve 29 günlük tebligat süresi dolmuş ve bu süreçte bina tahliye edilmemiştir. Bilindiği üzere, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde olup, belediyeler uygulama yapmak ile yükümlüdür. Bahsi geçen yapıda, maliklerin başvurusu sonucu alınmış ‘riskli yapı' raporu bulunmaktadır. Belediyelerin, mahkemeden ‘yürütmeyi durdurma' kararı gelmeden, bina tahliyesini ve/ya elektrik, su, doğalgaz gibi enerji işlemlerinin kesilmesini durdurma gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Bina 6306 sayılı yasa gereği, riskli yapıda oturmaları sakıncalı olduğu için, tahliye yapmak durumunda kalınmıştır. Buna rağmen, binada oturanların bayram süresince mağdur olmamaları için İSKİ, AYEDAŞ ve İGDAŞ'a yazı yazılmış, bayram bitimine kadar enerji işlemleri devam ettirilmiştir. Bayramın akabinde 29.08.2018 tarihinde 14:00 itibariyle, gelecekte yaşanacak bir riske mahal vermemek için, elektrik, doğalgaz, su kesme işlemleri ilgili kurumlarca yapılmıştır.”