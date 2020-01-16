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Elektrik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre elektrik mi, elektirik mi?
Elektrik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre elektrik mi, elektirik mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘elektrik’dir. Elektrik mi, elektirik mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 16 Ocak 2020 - 11:18

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘elektrik'dir.

ELEKTRİK NE DEMEK:

1- Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.

2- Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.

3- Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.

4- Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.

5- Çarpıcılık, cazibe, canlılık:

ELEKTRİK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin elektrik mi, elektirik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı elektrik şeklinde olmalıdır.

elektirik (Yanlış kullanım)
elektrik (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Dün geceden beri elektrik kesintileri yaşanıyor.”

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