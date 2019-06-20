Elektronik Müzik Festivali başlıyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, yazın en beklenen etkinliklerinden biri olan Big Burn İstanbul başlıyor. Etkinlik 26-27-28 Temmuz'da Şile'de gerçekleşecek.

Merakla beklenen Big Burn İstanbul başlıyor. İki yılda toplam 45 binden fazla müzikseveri ağırlayan festival, bu yıl 26-27-28 Temmuz’da Şile’de gerçekleşecek. 3 gün kesintisiz müzik deneyimi sunacak olan etkinlikte yer alacak isimler de belli oldu.

Sahnede yer alacak Dj ve prodüktörleri iki farklı dönemde açıklayan festivalin son eklediği isimler şöyle: Adiel, Antigone, Behrouz, Be Svendsen, Carlita, Francesca Lombardo, Ilario Alicante, Len Faki, Marco Resmann, Mind Against, Monoloc, Matthew Dekay, Oceanvs Orientalis, Ruede Hagelstein ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği efsane performansı dillerden düşmeyen yetenekli Peggy Gou!

Festivalin ilk açıklanan isimleri ise global elektronik müzik sahnesinin yıldızlarıydı: Clapton, Damian Lazarus, David Mayer, Dubfire, Guy Gerber, Joachim Pastor (live), N'TO (live), Nastia, Recondite (live), Stephan Bodzin, Woralks.