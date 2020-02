Elektronik müzik ikilisi Tale of Us, tarihi sarnıçta

Milano’da bir soundscape projesi olarak başlayan, Berlin'de olgunlaşan, anlattıkları hikayelerle elektronik müzik meraklılarını dans dolu bir yolculuğa çıkaran çağdaş elektronik müzik sahnesinin önemli grubu Tale Of Us, tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda sahneye çıkacak.

Tale of Us, 4 Nisan Cumartesi gecesi, Sultanahmet Meydanı’nda bulunan, Konstantin döneminden kalan tek eser ve İstanbul'un ikinci büyük sarnıcı olan Binbirdirek Sarnıcı’nda sahne alacak.

Karm ve Matteo'nun bedeni harekete geçirirken ruhu okşayan dramatik, duygusal ve hayal gücü yüksek performansları ile titiz bir mükemmelliyetçiliğin eseri prodüksiyonları sayesinde Tale of Us kısa sürede dünyanın her köşesinde kulüp ve festivallerin vazgeçilmezi haline geldi.

İkili, 2016 yılında bu başarılarını aynı müzikal deneyimlerin peşine düştükleri sanatçılara bir çatı olacak plak şirketleri “Afterlife” ile taçlandırdı bir çok önemli ismin çalışmalarını yayınladı.