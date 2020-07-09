Elektronik pop dünyasına yeni isim

Sanattaki deneyimlerini Berklee Müzik Koleji’ndeki eğitimiyle harmanlayan ve müziğinde caz, elektronik ve R&B öğelerini barındıran Petek Pansiyon albümü artık dinleyicileriyle buluştu.

1963 yılından beri ailesine ait olan, kendisinin büyüdüğü ve şu anda da yaşamını sürdürdüğü köklü bir geçmişe sahip olan pansiyonlarının ismini albümüne veren Cem Pilevneli, müzikseverlere altı şarkılık modern bir pop albümü sundu. Albümde yer alan beş şarkının söz, müzik ve düzenlemesi sanatçıya ait…

Kayıp Aranıyor şarkısının söz ve müziğinde Kenan Doğulu'nun da imzasını bulunuyor.