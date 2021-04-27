Elenmeyi beklerken üç ay boyunca yarışmada kaldı

Rusya'nın Vladivostok şehrinden gelen 27 yaşındaki Vladislav Ivanov, Çin'de yayınlanan reality şovda hapsoldu. Yarışmaya katıldıktan sonra pişman olan ve yaptırımlar nedeniyle ayrılamayan Ivanov, defalarca izleyiciye kendisine oy verilmesini istemediğini söylese de seyircilerden üç ay boyunca oy alarak yarışmada kaldı. Ivanov'un bu isteği nihayet cumartesi günü gerçekleşti ve yarışmadan elendi.

ÇEVİRMEN OLARAK BAŞVURMUŞTU

Mandarin dilinde konuşan Ivanov, gösteriye aslında Çince çevirmen olarak katıldı. Ancak yönetmenler Ivanoc'un ekranda iyi göründüğünü fark edip yarışmacı olarak kaydolması için ikna ettiler. Ivanov, bu kararından neredeyse anında pişman olsa da sözleşmesini ihlal etmemek için ayrılamadı.

YARIŞMAYAN YARIŞMACI

Ivanov yarışmada defalarca, “bir erkek grubunun üyesi olmak benim hayalim değil, çünkü şarkı söyleyip dans edemiyorum”, “umarım beni kimse desteklemez”, “herkes A almak istiyor ama ben özgürlüğüm için F almak istiyorum” dedi.

Lelush sahne adıyla performans sergileyen yarışmacı, sözleşmeye bağlı olarak bir erkek grubu kurmakla yükümlü olan gösterinin 11 galibi arasında yer almak istemediğini söyleyerek halkı kendisine oy vermemeye çağırdı.

Ancak izleyiciler asık suratlı kişiliğini kabul ettiler ve onu yaklaşık üç ay boyunca yarışmada tuttular.

ÇİN’İN ANTİ-KAHRAMANI

Yüzlerce hevesli genç sanatçıyı titiz eğitim kampları ve izleyici oylarından geçiren Kore menşeli bir TV şovu olan Chuang 2021 (Produce Camp 2021) Çin’de oldukça popüler.

Hainan vilayetindeki bir adada yurt odalarında toplanan yarışmacıların telefonlarına da el konuluyor. Şubat ortasında başlayan yarışmanın, kontratını bozup ayrılmak isteyenler ağır bir para cezası ödemek zorunda bırakılıyor.

Eleştirmenler bu tür şovlarda oylamanın şeffaflığını sorgulasa da, Ivanov Çinli izleyiciler için gerçek bir anti-kahraman olarak ilgi uyandırmış görünüyor.

İzleyiciler, kederli görünen Ivanov’un Rus rapi yaptığı bir videoya “Bırakmasına izin vermeyin”, “Ona oy verin” gibi yorumlar yaparak sık sık Ivanov'u destekledi.

NİHAYET ELENDİ

Ivanov'un yarışmadan ayrılma isteği sonunda cumartesi günü gerçekleşti. Pazar günü Weibo hesabından “Nihayet işten çıkıyorum” yazarak rahatladığını paylaştı.

Çin sosyal medya sitesi Weibo’da ayrılışıyla ilgili bir hashtag, 180 milyondan fazla görüntülendi ve 59.000’den fazla kez bu hashtag kullanıldı. Hashtag kullananlar arasında Ivanov'a “tebrikler, iyi dinlenmeler” yazan, Rus Büyükelçiliği de vardı.

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