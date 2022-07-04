Eleştirilerin odağındaki Adele’den samimi açıklamalar…

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Adele, merakla beklenen Las Vegas turnesini iptal etmesinin ardında yatan sebepler hakkında konuştu.

Sozcu.com.tr

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34 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas’taki konser programını iptal ederken hayranlarını hayal kırıklığına uğrattığı için de yıkıldığını belirtti.

İngiliz şarkıcı ve müzisyen, iptal kararı almasında gösterinin “yeterince iyi” olmadığını ve aldığı kararda paranın hiçbir önemi olmadığını açıkladı.

Daily Mail’in haberine göre, Adele, açıklamalarını “Beni satın alamazsınız. Bir gösteriyi sadece mecbur olduğum için ya da insanlar yüzüstü bırakılacağı için ya da bir sürü para kaybedeceğimiz için yapmayacağım” diye sürdürdü.

“ŞARKI SÖYLEMEYİ CİDDİYE ALIYORUM”

Şarkıcı ayrıca ocak ayı sonlarında gösterileri iptal etme kararından dolayı acımasızca eleştirildiğini de açıkladı.

“Birkaç aydır sadece bir insan kabuğuydum. Sadece beklemek zorundaydım ve sadece yas tuttum, şovların yasını tuttum ve suçluluk duygusundan kurtuldum, ama bu acımasızdı” diyen Adele, daha fazla “hayal kırıklığı” yaratmak istemediği için sosyal medyaya girmeme kararı aldı.



Cuma günü İngiltere’de verdiği konserde, 65.000 kişilik kalabalığa, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattığı için “utandığını” ve istediği son şeyin “insanları hayal kırıklığına uğratmak” olduğunu açıkladı.

Ünlü isim, “Ama şarkı söylemeyi çok ciddiye alıyorum ve yapmak isteyeceğim en son şey insanları hayal kırıklığına uğratmak ama Las Vegas turnesini iptal etmek zorundaydım, bu doğru değildi” diye açıklama yaptı.

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