Eli açık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘eli açık’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘eli açık’dır.
ELİ AÇIK NE DEMEK: Cömert anlamındadır.
ELİ AÇIK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin eli açık mı, eliaçık mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eli açık şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
eliaçık (Yanlış kullanım)
eli açık (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Tanıdığım en eli açık insanlardan biriydi. ”