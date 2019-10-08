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Eli açık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘eli açık’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Eli açık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘eli açık’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'eli açık'dır. Eli açık mı, eliaçık mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 8 Ekim 2019 - 13:55

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘eli açık’dır.

ELİ AÇIK NE DEMEK: Cömert anlamındadır.

nasıl yazılır sözcü ile ilgili görsel sonucu

ELİ AÇIK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin eli açık mı, eliaçık mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eli açık şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

eliaçık (Yanlış kullanım)
eli açık (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Tanıdığım en eli açık insanlardan biriydi. ”

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Son güncelleme: 13:56 - 08.10.2019
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