Eli’den Aynur’a ‘Sözde Sanatçı’ suçlaması

Şarkıcı Aynur Aydın geride bıraktığımız haftalarda yayınlanan 'Gel Güzelim' adlı klibi üzerinden yoğun bir şekilde eleştirilmiş ve klibinin çalıntı olduğu iddia edilmişti.

Aydın’ın klibinde yer alan bazı sahnelerin fotoğrafçı Eli Rezkallah’ın 2016 yılında yayınladığı projesiyle aynı olduğu ortaya çıktı. Eli Rezkallah, Instagram hesabından kendine ait fotoğrafları ve Aynur Aydın’ın klibinden bazı sahneleri paylaştı. Bununla da yetinmeyen Rezkallah sayfasından paylaştığı bir yazı ile Aynur Aydın’a ‘Sözde sanatçı’ yakıştırmasında bulundu ve şunları yazdı:

“Sanatın demokratikleşmiş bir araç haline geldiği dünyada yaşarken, birisinin çalışmasından ilham almak ile fikri mülkiyetimizin en keskin şekilde çalınması arasında ince bir çizgi var. Aynur, hem beni hem de Instagram’da Plastik’i takip ettiğini öğrendiğim için işimi biliyor.

Aynur’un Türk medyasında kendi müzik videosunu yaratması sırasında çalışmamızı intihal etmesi sorulduğunda, cevabı şuydu: “Birkaç fotoğraf çektim ve bir müzik videosu hazırladım çünkü istedim ve istersem yarın bunu yeniden yaparım.” Bu sözleri sözde bir ‘sanatçı’ dan duymak üzücü”

AYNUR AYDIN’DAN YANIT GELDİ

Eli Rezkallah’ın yaptığı bu ifşadan ve sert açıklamaların ardından Aynur Aydın konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu ve şunları yazdı: