Elif Şafak’ın Tekila Leyla’sı Dublin Edebiyat Ödülleri’e aday

Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü adayları arasına bir Türk yazarın kitabı da yer aldı. Yazar Elif Şafak'ın son romanı 10 Dakika 38 Saniye, Dublin Edebiyat Ödülleri'ne aday gösterildi.

Haberi Elif Şafak sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Dublin edebiyat ödüllerine aday gösterildiğini öğrenmek çok gurur verici, mutluluk verici, böyle kıymetli bir listede Tekila Leyla'yı görmek benim için çok anlamlı, sevgili okurlarla paylaşmak istedim.”

“AYŞE BUĞRA BU ÜLKENİN EN DEĞERLİ HOCALARINDANDIR”

Elif Şafak, bu paylaşımın hemen ardından Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kavala'nın karısı” diyerek hedef gösterdiği Ayşe Buğra'ya da destek verdi:

KİTABIN KAHRAMANI TEKİLA LEYLA

İngilizce baskısındaki adıyla “Bu Garip Dünyada 10 Dakika 38 Saniye” kitabının kahramanı Tekila Leyla… Elif Şafak’ın web sayfasında kitap şöyle anlatılıyor:

Adı Leyla'ydı. İstanbul'un en eski genelevlerini barındıran o meşum sokakta yer alan gülkurusu renkli evde bilinen adıyla Tekila Leyla. Öyle derdi ona arkadaşları, ahbapları ve müşterileri. Öyle derdi ona beş kadim dostu. Hiç istemezdi Leyla kendisinden geçmiş zaman diliminde söz edilmesini. Ama işte kalbi daha az evvel susmuş, soluk alış verişi ise hepten kesilmişti. Şehrin kenarlarında bir çöp kutusuna bırakılmıştı cansız bedeni. Gene de henüz durmamıştı beyni. Çalışıyordu hâlâ. Tastamam on dakika otuz sekiz saniye boyunca…